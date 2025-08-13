Раскрыты бюджетные направления для отдыха в России осенью

Астраханская область вошла в список бюджетных направлений для отдыха осенью

Аналитики сервиса путешествий «Туту» раскрыли бюджетные направления для отдыха в России в сентябре. Соответствующее исследование оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Так, в список мест, где получится неделю отдыхать вдвоем дешевле 70 тысяч рублей, вошли Астраханская область, Дагестан, Красноярский край, Ростовская область и Карелия.

Уточняется, что в Дагестан осенью выгоднее отправляться из Краснодарского края — в этом случае поездка на автобусе и неделя в отеле в этом регионе обойдутся в 42 тысячи рублей на двоих. Аналогичное путешествие на поезде из Ростовской области будет стоить 43 тысячи рублей, а из Татарстана на самолете — 55 тысяч рублей.

Недельный отдых в Красноярском крае дешевле всего обойдется жителям Ханты-Мансийского автономного округа. Перелет в этот регион и проживание там стоят 43 тысячи рублей на двоих. Из Ямало-Ненецкого автономного округа туда можно слетать за 49 тысяч рублей, а из Татарстана — за 54 тысячи рублей.

В Ростовскую область выгоднее добираться на автобусе из Краснодарского края — неделя отдыха на двоих обойдется в 43 тысячи рублей. А в Карелии дешевле всего отдыхать осенью будет жителям Санкт-Петербурга — если добираться туда на автобусе, недельная поездка будет стоить 38 тысяч рублей, а на поезде — 48 тысяч рублей.

Ранее специалисты этого же сервиса назвали города страны, наиболее впечатлившие россиян своими достопримечательностями, архитектурой, природой, культурой и гастрономией. На первом месте в списке оказался Санкт-Петербург.

