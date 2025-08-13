Раскрыты детали возможной встречи Трампа с Путиным и Зеленским

Reuters: Трамп обсудил возможные места встречи с Путиным и Зеленским

В ходе телефонного разговора с европейскими лидерами президент США Дональд Трамп обсудил возможные места для его встречи с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским после предстоящего саммита на Аляске. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

«Лидеры США, Украины и Европы в среду обсудили возможные места проведения следующей встречи после саммита Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в качестве возможных локаций для трехстороннего саммита обсуждались города в Европе и на Ближнем Востоке.

Ранее Трамп заявил, что после встречи с Путиным хочет провести трехсторонние переговоры с участием Зеленского. «Если первая встреча пройдет хорошо, мы проведем быструю вторую встречу. Я бы хотел, чтобы она прошла практически сразу же. Мы проведем встречу с участием президента Путина, президента Зеленского и меня, если они захотят, чтобы я присутствовал», — сказал он.