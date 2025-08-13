Забота о себе
03:36, 13 августа 2025Забота о себе

Россиян предупредили об опасных последствиях храпа

Врач Беликов: Храп может оказаться признаком неоднократной остановки дыхания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Shane / Unsplash

Храп не опасен для жизни человека, однако он может являться признаком обструктивного апноэ сна — неоднократной остановки дыхания во сне, что, в свою очередь, может привести к гипертонии и инсульту. Об этом в разговоре с РИА Новости предупредил врач-оториноларинголог, пластический хирург Владимир Беликов.

«Остановка дыхания во сне может иметь такие последствия, как гипертония, инсульт, сердечные заболевания, мерцательная аритмия», — уточнил Беликов.

Врач порекомендовал обследоваться людям, страдающим храпом, поскольку у них имеется высокий риск наличия обструктивного апноэ сна.

«Апноэ — это расстройство, при котором во время сна у человека неоднократно останавливается дыхание. У пациента с обструктивным апноэ сна могут случаться более пяти эпизодов остановки дыхания, которые могут длиться от 10 секунд и более», — объяснил специалист. Беликов добавил, что для многих людей с храпом не характерно обструктивное апноэ сна, однако у большинства пациентов с апноэ имеется храп.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал, что многие люди боятся перекусов перед сном, но существуют продукты, которые помогают расслабиться и быстро уснуть. Испытывающим проблемы с засыпанием людям Вялов предложил включить в вечерний рацион бананы.

