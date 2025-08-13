Интернет и СМИ
Россиянам назвали способы защиты аккаунта на «Госуслугах»

Марина Совина
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Аккаунт на «Госуслугах» можно защитить от взлома с помощью нескольких способов. Их РИА Новости перечислили в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

Для начала рекомендуется создать надежный пароль, в котором будут присутствовать цифры, специальные символы, а также буквы разных регистров. Следует избегать простых и предсказуемых комбинаций.

Также россиянам советуют подключить двухфакторную аутентификацию. Она обеспечит дополнительный уровень безопасности, требуя подтверждения входа с помощью кода, отправленного на смартфон или электронную почту, даже если злоумышленники выяснят пароль.

Помимо этого, важно выработать устойчивость к фишингу. Следует быть крайне осторожным с сообщениями и звонками, которые могут выглядеть подозрительными. Сотрудники МФЦ и банков никогда не станут запрашивать пароль или коды доступа по телефону или электронной почте, указали в Роскачестве.

Ранее пенсионеров предупредили о схемах обмана с помощью социальных выплат. Подозрение может вызвать яркая реклама в сети с обещаниями новых выплат, премий от государства или индексации пенсии.

