14:33, 13 августа 2025

Россиянам предложили дать право изучать кредитную историю их будущих супругов

Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Депутаты Госдумы Владислав Даванков, Анна Скрозникова и Антон Ткачев направили главе Банка России Эльвире Набиуллиной предложение дать россиянам право запрашивать кредитную историю будущего супруга до вступления в брак. Об этом сообщает ТАСС.

В письме говорится, что, хотя в данном случае речь идет о банковской тайне, кредитная история одного из партнеров напрямую влияет на решение о выдаче совместного кредита, что в перспективе может создать трудности для молодых семей при планировании общего бюджета.

В связи с этим парламентарии выступили за то, чтобы «повысить прозрачность финансового положения обеих сторон», дав возможность ознакомиться до похода в ЗАГС с кредитной историей будущего мужа или жены при наличии согласия.

Ранее стало известно, что банки и другие кредиторы при выдаче кредитов начнут пользоваться только данными об актуальных официальных доходах граждан, которые они будут получать в течение одной минуты. О плане перехода к использованию такой системы рассказали в Банке России.

