13:24, 13 августа 2025Экономика

Россияне бросились покупать жилье онлайн

«Этажи»: В России доля продаж новостроек онлайн выросла до 80-90 %
Александра Качан (Редактор)
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В 2025 году доля продаж новостроек в России с помощью онлайн-сервисов выросла до 80-90 процентов против 5-7 процентов пять лет назад. Об этом говорится в исследовании компании Unikey и федеральной риелторской компании «Этажи», результаты которого передают «Известия».

Около 30 процентов покупателей не посещают объект лично при заключении сделки, а еще 40 процентов хотя бы раз принимали решение на основе виртуального просмотра жилья. Популярнее всего такой подход среди молодежи, клиентов из других городов и экспатов. Чаще всего онлайн-сервисами пользуются покупатели премиум-недвижимости — здесь доля таких сделок составляет 90-95 процентов.

Цифровизация позволяет ускорить срок сделки на 22 процента и сократить число посредников. «Если раньше в сделке участвовали покупатель, риелтор, юрист, нотариус, банк и застройщик, то через несколько лет останутся три ключевых фигуранта — покупатель, девелопер и банк. Остальное трансформируется в сервис или цифровой интерфейс», — рассказала управляющий партнер Unikey Айгуль Юсупова.

При этом многие покупатели (44 процента) до сих пор считают осмотр квартиры обязательным этапом сделки, а 48 процентов подписывают договор лично. Эксперты считают, что недоверие многих к цифровым сделкам связано с тем, что различные этапы (поиск квартиры, ипотека, регистрация) приходится выполнять на разных платформах.

Ранее стало известно, что разрыв цен между новостройками и вторичным жильем в России достиг 80 процентов.

    Все новости