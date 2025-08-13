Экономика
11:05, 13 августа 2025

Разрыв цен между новостройками и вторичным жильем достиг 80 процентов

Разрыв цен между первичным и вторичным жильем в некоторых регионах России достиг 80 процентов. Об этом со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ) сообщили «Известия».

По информации регулятора, во втором квартале 2025 года в среднем по РФ разрыв между стоимостью «первички» и «вторички» составил 60 процентов. Между тем в тот момент средняя цена квадратного метра в новых квартирах находилась на уровне 205 тысяч рублей, а в готовых — 128 тысяч рублей. Между тем в Центральной России разрыв достиг 80 процентов — 294 тысячи рублей за «квадрат» в новостройках против 164 тысяч на вторичном рынке. Аналогичный показатель на северо-западе страны составил 57 процентов, а наименьший разрыв был зафиксирован на Северном Кавказе — 12 процентов.

ЦБ неоднократно отмечал, что большая разница в стоимости квартир несет риски для граждан. Так, если купивший недвижимость в новостройке в ипотеку россиянин не сможет выплачивать кредит, он потеряет деньги и может даже остаться должен банку, так как будет вынужден продавать квартиру по рыночной цене, которая будет значительно ниже.

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина рассказала, что разрыв между ценами на новые и готовые квартиры начал расти после запуска массовой льготной ипотеки под семь процентов в 2020-м — это искусственно стимулировало спрос. В результате за три года разрыв увеличился с 10 до 40 процентов.

Ранее сообщалось, что в июле жилье в российских мегаполисах вновь стало дорожать. Средняя стоимость жилья на «вторичке» достигла 182,3 тысячи рублей за квадратный метр, что на 1,3 процента больше, чем в июне.

