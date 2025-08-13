Российский манекенщик с аутизмом снялся в рекламе с Натальей Водяновой

Манекенщик Сергей Кузьмин с аутизмом снялся в рекламе 12 Storeez с Водяновой

Российский манекенщик Сергей Кузьмин стал героем рекламной кампании бренда 12 Storeez вместе с супермоделью Натальей Водяновой. Снимки опубликованы в Instagram-аккаунте марки (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

19-летний блогер с аутизмом из Твери вместе с Водяновой снялся в вещах из новой коллекции бренда, созданной в коллаборации с самой манекенщицей. Автором съемки выступил британский фотограф Крейг МакДин, который неоднократно сотрудничал с Vogue и другими мировыми изданиями, а стилистом — Мари-Амели Сове.

«В то, что мы правда летим в Париж, мы не верили, даже когда слушали пилота в самолете. До этой поездки мы были за границей только один раз — в Турции, в обычном отеле в Кемере. Наша с сыном общая мечта — о том, чтобы он был готов к самостоятельной жизни, — после съемки стала гораздо ближе», — рассказала мать героя промо Светлана Кузьмина.

Ранее в августе бывший «ангел» Victoria's Secret стала лицом российского бренда.