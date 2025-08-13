Россия
13:24, 13 августа 2025Россия

Находящегося на линии соприкосновения бойца СВО внезапно лишили выплат

Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойца специальной военной операции (СВО), который находится на линии боевого соприкосновения, внезапно лишили суточных и социальных выплат, а также надбавки. Об этом сообщил депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram-канале.

С жалобой к парламентарию обратилась супруга мужчины, которая рассказала, что мужу стали платить заметно меньше. Суммы, по ее словам, становятся меньше, хотя военнослужащий находится на передовых позициях в зоне СВО.

Направил запрос в Генеральную прокуратуру. В ходе проверки надзорного ведомства подтвердилось, что из-за нераспорядительности командования части Сергею не выплачивали: суточные, ежемесячную надбавку к денежному довольствию в размере 2 окладов по занимаемой должности, ежемесячную соцвыплату.

Максим Иванов

Как отметил парламентарий, после жалобы в прокуратуру дело «начало решаться весьма динамично». Средства, которые не были уплачены российскому военному, пока не поступили на его счет, добавил Иванов, подчеркнув, что продолжает держать ситуацию на личном контроле.

Ранее стало известно, что участника специальной военной операции из Пермского края с тяжелой травмой головы лишили выплат. Солдат прошел военно-врачебную комиссию, которая не нашла связи его травм с СВО

