Рост расходов бюджета США обогнал рост его доходов в четыре раза

Доходы бюджета США выросли в июле на 2,5 %, а расходы — на 9,7 %

Дефицит госбюджета США в июле превысил 291 миллиард долларов, оказавшись на 19,4 процента больше показателя за тот же месяц в 2024 году. Об этом со ссылкой на данные Минфина страны сообщает «Интерфакс».

При этом из представленной статистики следует, что рост расходов главного американского финдокумента на 9,7 процента в отчетный период почти в четыре раза обогнал рост его доходов, составивший 2,5 процента, хотя таможенные сборы и принесли за месяц в бюджет на 20 миллиардов долларов больше, чем в июле 2024-го — 27,7 против 7,1 миллиарда.

Бюджетные расходы почти в 630 миллиардов долларов оказались максимальными для июля в истории, говорится в материалах.

Ранее стало известно, что рост дефицита бюджета после прихода к власти президента Дональда Трампа стал причиной того, что их отношения с предпринимателем Илоном Маском — одним из наиболее активных его сторонников в ходе предвыборной кампании — поменялись. Комментируя увеличение показателя «до 2,5 триллиона долларов» (за 10 месяцев начавшегося 1 октября финансового года составляет по официальным данным 1,629 триллиона) миллиардер отметил, что такая политика может привести США к банкротству.

Как заявляли в профильном комитете Конгресса США реализация инициированного Трампом «прекрасного билля» за десять лет приведет к увеличению дефицита американского бюджета на 3,4 триллиона долларов.