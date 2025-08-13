«Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала кофту и показала полуобнаженную грудь

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, записала откровенное видео. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало в розовой кофте, которую она задрала и продемонстрировала на камеру грудь в песочном бюстгальтере от бикини. При этом в размещенном ролике видно, что изделие частично обнажает грудь Симмонс. Знаменитость распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила внешний вид серебряными серьгами.

