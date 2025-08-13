Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
21:41, 13 августа 2025Ценности

«Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала кофту и показала полуобнаженную грудь

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @kaylasimmmons

Американка Кайла Симмонс, которую пользователи сети называют самой сексуальной в мире волейболисткой, записала откровенное видео. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсменка запечатлела себя в зеркало в розовой кофте, которую она задрала и продемонстрировала на камеру грудь в песочном бюстгальтере от бикини. При этом в размещенном ролике видно, что изделие частично обнажает грудь Симмонс. Знаменитость распустила волосы, сделала легкий макияж и дополнила внешний вид серебряными серьгами.

Ранее сообщалось, что водитель грузовика из Коста-Рики Милена Гонсалес показала фанатам откровенные фото. Блогерша, которую называют «самой сексуальной дальнобойщицей в мире», попозировала в корсетном комбинезоне с микрошортами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тысячи боевиков сложили оружие в ЦАР. Какую роль в этом сыграла ЧВК «Вагнер»?

    Украинец размещал на памятниках бандеровскую символику и был задержан

    На Западе заявили о готовности Трампа предложить России добычу минералов на Аляске

    В США допустили согласие Трампа на условия России по Украине

    «Самая сексуальная в мире волейболистка» задрала кофту и показала полуобнаженную грудь

    Белый дом опроверг информацию о плане урегулирования на Украине по образцу Палестины

    США временно отменили ряд антироссийских санкций

    Сафонов остался вне стартового состава ПСЖ на Суперкубок УЕФА

    Трамп заявил о готовности затронуть тему хакерских атаках на встрече с Путиным

    На Западе предложили место для проведения трехстороннего саммита по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости