США призвали Украину реалистично оценить свою боеспособность перед встречей на Аляске

Politico: США призвали Киев оценить свою боеспособность перед встречей на Аляске
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

США призвали власти в Киеве дать реалистичную оценку боеспособности украинской армии перед предстоящей встречей президента России Владимира Путина и его американского визави Дональда Трампа в Аляске. Об этом со ссылкой на высокопоставленные источники сообщает журнал Politico.

Как указал собеседник издания, Белый дом попросил украинских коллег «реалистично оценить, что они могут сделать с имеющимися у них боевыми возможностями».

Ранее стало известно, что Белый дом планирует устроить провокацию, в тайне пригласив президента Украины Владимира Зеленского на встречу Путина и Трампа на Аляске. На такую возможность указал американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис.

