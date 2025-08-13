Стало известно о новом предполагаемом главреде Vogue

Дочь режиссера Луи Маля Хлои, предположительно, станет новым главредом Vogue

Британская журналистка Анна Винтур остановилась на выборе кандидата на пост главного редактора американской версии журнала Vogue. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источники.

Стало известно, что данную позицию может занять дочь французского режиссера Луи Маля и американской актрисы Кэндис Берген Хлоя Маль, которая является редактором сайта Vogue. По словам инсайдеров, в настоящий момент она проходит финальные этапы собеседования. При этом уточняется, на кандидатуру главреда также претендует глобальный директор Vogue Runway Николь Фелпс.

Имя нового руководителя издания объявят к началу Недели моды в Нью-Йорке, которая стартует 11 сентября. В списке претендентов осталось четыре-пять фаворитов, отобранных лично Винтур и генеральным директором Condé Nast Роджером Линчем.

Винтур захотела покинуть пост главреда Vogue 26 июня. Она продолжит работу на должностях главного контент-директора Condé Nast и глобального редакционного директора журнала.