Стюардесса сделала подтяжку ягодиц и утратила способность сидеть

Живущая на Бали австралийская блогерша и модель Аланна Поу утратила способность сидеть после пластической операции. Соответствующий материал публикует The Sun.

Девушка рассказала, что, когда работала стюардессой, сделала бразильскую подтяжку ягодиц (BBL — операция, при которой в ягодицы вводят жир из других частей тела пациента, — прим. «Ленты.ру»). Для этого она отправилась в Турцию к хирургу, которого нашла в соцсетях.

По словам инфлюэнсерши, в рамках процедуры врач удалил слишком много жира с ее бедер, ухудшив их внешний вид. Кроме того, Поу полтора месяца не могла сидеть и лежать на спине. «Восстановление после операций было ужасным», — заявила она.

Впоследствии девушка сделала еще одну операцию в попытке исправить ситуацию, но она также оказалась неудачной. Теперь манекенщица готовится к третьей пластике, которая будет проведена у нее на родине.

