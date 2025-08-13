Су-34 ударили по ВСУ на правом берегу Днепра

РИАН: Бомбардировщики Су-34 уничтожили объекты ВСУ на правом берегу Днепра

Бомбардировщики Су-34 ВКС РФ группировки войск Днепр ударили ФАБ-500, уничтожив несколько пунктов управления БПЛА, РЭБ и связи Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам РИА Новости рассказал офицер 18-й армии с позывным Икс.

Как уточняется, объекты противника были поражены в оккупированной украинской армией Антоновке. Военнослужащие уничтожили несколько крупных пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), связи и РЭБ. Кроме того, около взвода личного состава ВСУ было ликвидировано.

Успешно проведенная операция в Херсонской области попала на видео, которое было снято кадрами объективного контроля при помощи беспилотников 18-й армии ВС РФ.

Ранее стало известно, что российская армия уничтожила крупный опорный пункт бригады ВСУ в Харьковской области. Бойцы продолжили перемалывать бригады, оставшиеся на позициях южнее Мелового, углубляясь в Харьковской области.

Помимо этого, фиксируются и другие прорывы российских войск в Харьковской области. По словам венного эксперта Андрея Марочко, вражеские подразделения были выбиты с позиций у населенного пункта Хатнее.