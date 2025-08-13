Мир
21:02, 13 августа 2025

Туск раскрыл реакцию Трампа на позицию Европы по Украине

Туск: Трамп с пониманием воспринял позицию Европы по урегулированию на Украине
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции с участием лидеров стран Европы с пониманием воспринял их позицию по урегулированию на Украине. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, передает РИА Новости.

По его словам, Трамп признал позицию европейских стран и с пониманием отнесся к их требованию о гарантиях безопасности для Украины «и о том, что во время переговоров на Аляске не будет никаких договоренностей о территориях, то есть изменения территории Украины или обмена территориями».

Туск отметил, что лидеры стран Европы ранее согласовали единую позицию по Украине и выступили против принятия решений о судьбе территорий без участия Киева.

Ранее Трамп заявил, что Россию ждут «очень серьезные последствия» от США, если в пятницу на его встрече с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске не будет достигнуто согласие о прекращении огня на Украине.

