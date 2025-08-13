Бывший СССР
Украинский военный призвал срочно эвакуироваться из двух населенных пунктов

Украинский военный призвал срочно эвакуироваться из Доброполья и Белозерского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Украинский военный призвал срочно эвакуироваться из населенных пунктов Доброполье и Белозерское в Донецкой народной республике (ДНР). Его обращение опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

«Неделя и все. Просто нас тут. (...) Мы как материал», — признал он. Помимо этого, украинский военнослужащий пожаловался на отсутствие какой-либо поддержки.

Ранее военный аналитик Борис Рожин заявил, что прорыв Вооруженных сил (ВС) России восточнее Доброполья создает для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ситуацию, при которой российские войска могут выйти непосредственно к населенному пункту. В выигрышном для Армии РФ случае может создаться ситуация, когда противнику придется покинуть Красноармейскую агломерацию, указал аналитик.

