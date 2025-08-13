Умер бывший посол России в Италии и Великобритании

Скончался бывший посол России в Италии и Великобритании Анатолий Адамишин. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.
«С прискорбием сообщаем, что умер чрезвычайный и полномочный посол в отставке Адамишин 1934 года рождения», — сообщила дипломат.
Адамишин проработал в МИД 40 лет. По словам Захаровой, в ближайшее время внешнеполитическое ведомство России опубликует официальный некролог.
Ранее стало известно, что умер Уильям Уэбстер, который возглавлял и Федеральное бюро расследований (ФБР), и Центральное разведывательное управление (ЦРУ). Он скончался в возрасте 101 года.