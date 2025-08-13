В Чехии отреагировали на разрыв Китаем контактов с президентом

Канцелярия президента Чехии Павела назвала его встречу с Далай-ламой XIV частной

Встреча президента Чехии Петра Павела с Далай-ламой XIV в Индии носила «сугубо частный характер». Таким образом канцелярия лидера Чехии отреагировала в соцсети X на разрыв Китаем контактов с Павелом.

«В настоящее время между Чешской Республикой и Китаем нет прямого общения на уровне президентов, поэтому этот шаг не изменит сложившуюся ситуацию», — отмечается в сообщении.

Китай прекратил контакты с чешским главой Петром Павелом после того, как он встретился с Далай-ламой XIV. Как указал представитель китайского внешнеполитического ведомства Линь Цзянь, Павел лично настоял на встрече с Далай-ламой, невзирая на неоднократные заявления и протест по этому поводу со стороны Пекина.

Ранее стало известно, что перед своим 90-летним юбилеем Далай-лама XIV Тензин Гьяцо заявил, что намерен переродиться после смерти.