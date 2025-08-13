В Эстонии подняли в воздух истребители F-35 из-за якобы самолетов России

Il Messaggero: В Эстонии подняли в воздух F-35 из-за якобы самолетов РФ

В Эстонии подняли в воздух итальянские истребители F-35, входящие в состав патрулирующих сил НАТО. Об этом сообщает газета Il Messaggero со ссылкой на Военно-воздушные силы (ВВС) НАТО.

Уточняется, что два истребителя совершили «взлет по тревоге» из-за якобы нарушения воздушного пространства Эстонии самолетами России. По информации издания, итальянские F-35 впервые поднялись в воздух в прибалтийской республике по такой причине.

Днем 13 августа МИД Эстонии выслал российского дипломата из страны. Персоной нон грата объявили первого секретаря аппарата посольства России в республике.