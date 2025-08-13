Мир
В Госдепе сделали уточнение по поводу встречи Трампа и Путина

Госдеп отказался назвать встречу Трампа и Путина переговорами по Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США не рассматривают предстоящую встречу президента Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным как переговоры по Украине. Об этом заявила пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс, передает ТАСС.

«Напомню, что президент не называет это переговорами. Не он просил об этой (встрече — прим. "Ленты.ру")», — сказала она. Брюс пояснила, что цель встречи заключается в том, чтобы разобраться в ситуации и понять, какие есть возможности.

Она также высказалась о возможном давлении США на Россию, отметив, что у Трампа «есть множество инструментов», но неизвестно, «какой подход он изберет».

Ранее стало известно, что Белый дом отказался подключать президента Украины Владимира Зеленского к встрече Путина и Трампа. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, американский президент намерен провести переговоры с Путиным «один на один».

