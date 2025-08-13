Мир
В Индии назвали Путина очень искренним человеком

Посол Индии Кумар: Путин и Моди очень искренние люди
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин и индийский премьер-министр Нарендра Моди являются искренними людьми. Об этом в интервью RT сказал посол Индии в России Винай Кумар.

Говоря о положительном взаимодействии лидеров РФ и Индии, Кумар подчеркнул, что главы регулярно связываются по телефону, а ранее неоднократно встречались.

Не так давно в Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина с премьером Индии. Темой обсуждения стало урегулирование конфликта на Украине. Кроме того, глава российского государства поделился с индийским коллегой основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Ранее партнеры по БРИКС пообещали, что усилят темпы наращивания торговли после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины против ряда стран данного объединения. В частности, стало известно о планах Бразилии масштабировать торгово-экономические отношения с индийскими партнерами в ближайшую пятилетку.

