12:53, 13 августа 2025

В МИД назвали решающий фактор оперативной организации встречи Путина и Трампа

МИД: Главным фактором оперативной организации встречи Путина и Трампа стала воля
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Главным фактором оперативной организации встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стала их воля. Об этом на брифинге заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В данном случае решающим, на наш взгляд, [фактором] является именно воля лидеров — президента России и президента США. Именно благодаря их импульсу эта встреча готовится к проведению», — объяснил дипломат.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Саммит российского и американского лидеров состоится в Анкоридже.

13 августа стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров готов принять участие в российско-американском саммите на Аляске. Как отметили в Министерстве иностранных дел РФ, встреча Путина и Трампа должна позволить политикам сконцентрироваться на обсуждении всех накопившихся вопросов.

