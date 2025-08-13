В МИД указали на борьбу Зеленского против украинского народа

Владимир Зеленский в ходе конфликта на Украине ведет борьбу не с Россией, а с украинским народом. На это указала официальный представитель МИД России Марии Захарова, передает ТАСС.

«Зеленский борется не с Россией. Зеленский борется с украинским народом. И миссия его, которая была за него кем-то прописана, заключается в том, чтобы уничтожить украинский народ, уничтожить его под флагами национализма», — заявила дипломат.

Она добавила, что доказательством планов украинского лидера по физическому уничтожению народа Украины является отказ Киева от возвращения из российского плена тысячи украинских военных, списки которых ранее опубликовала Москва.

Ранее стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины имеет доказательства участия окружения Зеленского в схеме по отмыванию денег через криптовалюту. По словам депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), чтобы легализовать средства, окружение украинского лидера обсуждало покупку банка во Франции, который планировалось зарегистрировать на Олега Шурму — родного брата экс-замглавы офиса президента Украины Ростислава Шурмы.