В России отреагировали на слухи о снятии эмбарго на поставки Баку оружия для Киева

Депутат Чепа: Я надеюсь, что Азербайджан не будет поставлять Украине оружие

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа надеется, что Азербайджан никогда не станет поставлять Украине оружие. В разговоре с «Лентой.ру» он допустил, что эта тема может быть способом разрушить отношения с Азербайджаном.

«Я бы не хотел даже обсуждать эту тему, потому что я очень надеюсь, что Азербайджан так не поступит», — сказал Чепа.

Он допустил, что разговоры об азербайджанских поставках оружия Киеву могут быть лишь способом давления на Москву.

«Понятно, что есть определенное противодействие, и есть силы, в первую очередь это Великобритания, которые сегодня делают все, чтобы наши отношения с Азербайджаном ухудшались», — пояснил депутат, уточнив, что на Россию оказывается давление как извне, так и внутри страны. По его мнению, в России тоже есть силы, которые хотели бы разрушить отношения с Азербайджаном.

Ранее замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Фадеев предупредил Азербайджан о последствиях поставок оружия на Украину. Поставки оружия Киеву со стороны Баку не способствуют мирному урегулированию конфликта, подчеркивал он.

11 августа появилась информация, что Баку может снять эмбарго на поставки вооружения Киеву, если Вооруженные силы (ВС) России продолжат атаковать газовые объекты Азербайджана на Украине. Фадеев отмечал, что в Баку известна позиция Москвы по данному вопросу.

11 августа стало известно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев выделил Украине два миллиона долларов на гуманитарную помощь. Согласно документу, средства будут направлены на закупку и отправку электрооборудования.