12:58, 13 августа 2025Наука и техника

В России оценили эффективность нового лазерного ПВО

Новое лазерное оружие ВС России может уничтожить дрон врага за несколько секунд
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

В России протестировали отечественный боевой лазер, способный уничтожить дрон врага в считанные секунды. Об эффективности новой лазерной системы противовоздушной обороны (ПВО) рассказал эксперт в области беспилотных систем Сергей Товкач, пишет «Царьград».

По его словам, лазерное оружие зря называют чем-то из области фантастики. Современные лазерные пушки, разрабатываемые российскими инженерами, смогут стать мощным оружием для борьбы с вражескими беспилотниками, заметил он.

«Лазеры для ближнего контура обороны в городе и защиты техники — это рабочая тема против дронов», — подчеркнул Товкач.

Он добавил, что в ходе последних испытаний новое лазерное ПВО в течение примерно 10 секунд сумело прожечь топливный бак гипотетического дрона противника с расстояния в 2,5 километра, что в итоге привело к уничтожению аппарата.

Ранее работу российского боевого лазера показали на видео. На кадрах заметно, как луч прожигает дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины FP-1, после чего беспилотник взрывается.

