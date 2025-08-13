Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:35, 13 августа 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на предложение Киева обсудить прекращение огня в небе

Депутат Швыткин: Сценарий по прекращению огня в небе может быть рассмотрен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Сценарий по прекращению огня в небе может быть рассмотрен, допустил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат ответил на предложение Киева.

«Такой сценарий может быть для рассмотрения. Но речь прежде всего должна идти о безусловном прекращении огня. То есть то, что пересекает границу другого государства, никоим образом допустить нельзя. Это касается беспилотников. Это касается и самолета. Это касается воздушных ударов. Это не распространяется на проведение наземных операций, только на воздушные», — заметил Швыткин.

При этом, по словам депутата, Украина неоднократно нарушала договоренности по каким-либо перемириям.

«Поэтому пока я бы воздержался от оценки возможного заключения воздушного перемирия. Мы сейчас сосредоточены на подготовке переговоров по поведению ВСУ и по устранению первопричин конфликта. На это направлены сейчас наши силы», — заключил он.

Ранее глава офиса президента (ОП) Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев готов обсуждать с Москвой взаимный запрет на удары ракетами и беспилотниками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России частично ограничили звонки в WhatsApp и Telegram. Что об этом известно?

    США резко нарастили добычу нефти

    Друзья принца Уильяма и Кейт Миддлтон придумали обидное прозвище бренду Меган Маркл

    Глава ЕК оценила переговоры по Украине с Трампом

    Власти Латвии воспротивились групповым поездкам туристов в Россию и Белоруссию

    Объявлено о планах России продолжать СВО на территории трех новых областей Украины

    В России оценили инициативу узнавать информацию о кредитах до брака

    Группе «Сплин» предрекли неудачу в случае возвращения в Россию

    Генсек НАТО высказался после онлайн-саммита с Трампом и Зеленским

    Мерц раскрыл итоги переговоров с Трампом перед встречей с Путиным

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости