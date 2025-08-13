Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:26, 13 августа 2025Россия

В российском городе украли картонную фигуру Путина

В Краснодаре украли установленную в фотозоне фигуру Путина
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Краснодар | Телетайп»

В Краснодаре неизвестные украли установленную в фотозоне картонную фигуру президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, фотозону с уличным зеркалом и копией главы государства установили рядом с одним из салонов в российском городе в преддверии Дня России.

«Мы решили ко Дню России его и поставить. В итоге он у нас задержался, потому что очень классный был отклик, все фотографировались, радовались. Мы надеялись, что его трогать никто не будет, но вот его украли», — рассказала владелица заведения.

По ее словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как фигуру президента унесла некая девушка. По факту кражи происходит взаимодействие с правоохранительными органами, но в салоне рассчитывают, что фигуру вернут.

Ранее жители Ельца Липецкой области потребовали провести проверку из-за появления картонной фигуры президента России Владимира Путина в фотозоне в здании местной мэрии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп оценил переговоры с Зеленским и лидерами ЕС по Украине

    Ольга Орлова рассказала об изменах

    Раскрыты детали возможной встречи Трампа с Путиным и Зеленским

    Экс-депутат Рады назвал нереальным диалог с Украиной

    Изнасиловавшего школьницу в Москве подростка нашли спустя 50 лет

    В России замедлился рост цен

    Трамп анонсировал трехстороннюю встречу с Путиным и Зеленским

    Пожавшего руку Путину ветерана захотели оставить без жилья

    Россиянам назвали неочевидный провокатор ожирения

    В российском городе украли картонную фигуру Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости