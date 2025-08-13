В российском городе украли картонную фигуру Путина

В Краснодаре украли установленную в фотозоне фигуру Путина

В Краснодаре неизвестные украли установленную в фотозоне картонную фигуру президента России Владимира Путина. Об этом сообщает «Подъем».

По данным издания, фотозону с уличным зеркалом и копией главы государства установили рядом с одним из салонов в российском городе в преддверии Дня России.

«Мы решили ко Дню России его и поставить. В итоге он у нас задержался, потому что очень классный был отклик, все фотографировались, радовались. Мы надеялись, что его трогать никто не будет, но вот его украли», — рассказала владелица заведения.

По ее словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как фигуру президента унесла некая девушка. По факту кражи происходит взаимодействие с правоохранительными органами, но в салоне рассчитывают, что фигуру вернут.

Ранее жители Ельца Липецкой области потребовали провести проверку из-за появления картонной фигуры президента России Владимира Путина в фотозоне в здании местной мэрии.