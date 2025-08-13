В российском регионе выявили планирующего поджог пособника Киева

Под Кировом ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджог релейных шкафов Транссибирской магистрали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности терорганизации») и по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он арестован.
По данным агентства, фигурант — россиянин 2006 года рождения. Он вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировать выехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).
По информации правоохранителей, он получал указания куратора наносить проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для того, чтобы заблокировать грузоперевозки в интересах СВО. Отмечается, что также украинские спецслужбы поставили ему задачу приехать в Москву и заключить контракт о прохождении военный службы в зоне СВО для последующего перехода на сторону Украины. Сотрудники ФСБ России задержали его как раз при попытке въезда в Московский регион.
Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Таганрога, причастного к сбору данных о российских военнослужащих для спецслужб Украины.