09:52, 13 августа 2025Силовые структуры

В российском регионе выявили планирующего поджог пособника Киева

Под Кировом задержан пособник Киева за план поджога на Транссибирской магистрали
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Под Кировом ФСБ задержала пособника Киева, планировавшего поджог релейных шкафов Транссибирской магистрали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В отношении него возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 205.5 УК РФ («Участие в деятельности терорганизации») и по статье 275 УК РФ («Государственная измена»). Он арестован.

По данным агентства, фигурант — россиянин 2006 года рождения. Он вступил в курируемую украинскими спецслужбами террористическую организацию и планировать выехать в зону проведения специальной военной операции (СВО) для того, чтобы перейти на сторону Вооруженных сил Украины (ВСУ).

По информации правоохранителей, он получал указания куратора наносить проукраинские надписи в общественных местах и планировал поджечь релейные шкафы Транссибирской магистрали для того, чтобы заблокировать грузоперевозки в интересах СВО. Отмечается, что также украинские спецслужбы поставили ему задачу приехать в Москву и заключить контракт о прохождении военный службы в зоне СВО для последующего перехода на сторону Украины. Сотрудники ФСБ России задержали его как раз при попытке въезда в Московский регион.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Таганрога, причастного к сбору данных о российских военнослужащих для спецслужб Украины.

