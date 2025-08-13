Спорт
15:10, 13 августа 2025Спорт

В сборной России по футболу оценили готовность к возвращению на международные турниры

Тренер сборной России Кафанов: Команда готова к международным турнирам
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил готовность национальной команды к возвращению на международные турниры. Его слова приводит «Чемпионат».

Кафанов заявил, что россияне готовы к играм. Он подчеркнул, что команда сильна по уровню, в частности, вратарская линия.

Из-за международных санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1).

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от международных турниров в 2022 году. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

