Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

Вдова Левкина Марина рассказала, что частично утратила слух после потери мужа

Вдова бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина Марина заявила, что частично утратила слух после потери мужа. Ее цитирует News.ru.

«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — поделилась она.

Левкина также вспомнила, что, когда ей позвонили из больницы и сообщили трагическую новость, у нее было ощущение, что мозг «отключил какую-то часть слухового органа», так как не хотел принимать эту информацию.

Ранее вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа.

Звезда группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года после продолжительной болезни.