Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:24, 13 августа 2025Культура

Вдова солиста «На-На» заявила о проблемах со здоровьем после потери мужа

Вдова Левкина Марина рассказала, что частично утратила слух после потери мужа
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: PhotoXPress

Вдова бывшего участника группы «На-На» Владимира Левкина Марина заявила, что частично утратила слух после потери мужа. Ее цитирует News.ru.

«Я была на днях у врача, так как хуже стала слышать. Доктор провел тест и подтвердил, что потеряна чувствительность к некоторым частотам. Списываю на стресс», — поделилась она.

Левкина также вспомнила, что, когда ей позвонили из больницы и сообщили трагическую новость, у нее было ощущение, что мозг «отключил какую-то часть слухового органа», так как не хотел принимать эту информацию.

Ранее вдова солиста «На-На» рассказала о жизни без мужа.

Звезда группы «На-На» ушел из жизни 17 ноября 2024 года после продолжительной болезни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам стали приходить уведомления о включении данных в электронный реестр повесток

    Названо навредившее танкостроению решение Хрущева

    Избившая ребенка воспитательница российского детсада попала под следствие

    Женщины с Кавказа массово разрезали щеки ради ямочек

    Родственник выманил у россиянки недвижимость на 34 миллиона рублей

    В СВР России раскрыли планы Еврокомиссии на власти Венгрии

    В России подсчитали налоговые поступления

    Гонорар уехавшей из России Пугачевой сократился в два раза

    Столкновение грузовика и бетономешалки с возгоранием попало на видео в российском регионе

    Страна НАТО ответила на критику Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости