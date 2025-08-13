Верховный суд России подтвердил приговор участникам банды Леснякова

Верховный суд РФ признал законным приговор участникам банды Леснякова

Верховный суд России признал законным приговор участникам банды Леснякова по делу о заказных расправах. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Весной 2024 года Мосгорсуд приговорил Игоря Кузьменко к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима, Валерия Чабанова — к 20 годам, Ашота Мосояна — к 10 годам и Сергея Селина — к 7 и к 8 годам за каждое преступление. Они были признаны виновными в семи расправах, покушениях, участии в преступном сообществе, бандитизме, разбое, незаконном обороте оружия. Селин освобожден от наказания из-за истечения сроков давности уголовного преследования.

Бандитская группировка участвовала в нападениях на бизнесменов и криминальных авторитетов в России в период с 2003 по 2009 год. Для совершения преступлений бандиты гримировались. Расправы они маскировали под конфликты на дороге либо под разбойные нападения. Киллеры банды использовали автоматы Калашникова с глушителями. Всего на счету преступников более 50 особо тяжких преступлений, по 20 из них вынесены обвинительные приговоры.

В 2021 году Московский областной суд вынес приговор лидеру банды Дмитрию Леснякову по кличке Лес.