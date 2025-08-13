Вероятность отказа Трампа от поддержки Украины после переговоров с Путиным оценили

Политолог Дудаков: Трамп может отказаться помогать Украине для диалога с Москвой

Президент США Дональд Трамп может полностью отказаться от военной поддержки Украины после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Малек Дудаков.

«На текущий момент администрация Трампа уже сократила поддержку Украины до минимума. Возможно, после переговоров мы увидим окончательное решение переложить Украину на плечи европейцев, которые уже и так взяли на себя 80-90 процентов поставок», — сказал политолог.

Он предположил, что американский президент может использовать помощь Киеву в качестве обмена для диалога с Россией: Трамп мог бы принять решение о полном отказе, рассчитывая на подвижки в отношениях с Москвой.

«Ему не настолько важна ситуация на Украине. Сказывается и истощение американских арсеналов. У Трампа также есть стремление заключить соглашение по освоению ресурсов в Арктике. Ну и в целом он полагает, что конфронтация с Россией невыгодна для США», — заключил Дудаков.

Ранее депутат Верховной Рады Леся Забуранная заявила, что наихудшим сценарием для переговоров Трампа и Путина будет остановка поддержки Украины со стороны США. Еще одним из наихудших итогов встречи нардеп назвала обсуждение территориальных уступок без участия Украины.