Владельца танкера «Волгонефть-212» оштрафовали на десятки миллиардов рублей

Суд обязал владельца и фрахтователя «Волгонефть-212» выплатить 49,4 млрд рублей

Суд постановил, что ООО «Каматрансойл», владелец танкера «Волгонефть-212», и его фрахтователь ООО «Кама шиппинг» обязаны выплатить десятки миллиардов рублей, пишет «Интерфакс». Иск Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора удовлетворил арбитражный суд.

Крушение танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» в Черном море произошло 15 декабря 2024 года, вместе суда перевозили девять тысяч тонн мазута. Случился масштабный разлив нефтепродуктов, а его последствиям присвоили статус федеральной чрезвычайной ситуации. В июне 2025-го стало известно, что утечки все еще продолжаются.

В конце мая Росприроднадзор подал в суд на владельцев затонувших в Керченском проливе танкеров «Волгонефть». Общая сумма исковых требований, превышала 84,9 миллиарда рублей. Как говорила после глава ведомства Светлана Радионова, в Росприроднадзоре не видят желания со стороны владельцев танкеров, затонувших в Черном море, оплатить весь нанесенный окружающей среде ущерб.