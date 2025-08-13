Военкор Астрахань: Украинских школьников начали учить зачищать окопы

Военный корреспондент Дмитрий Астрахань обратил внимание на появившиеся в украинской школе уроки военной подготовки. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Репортер обратил внимание на материал издания Kyiv Independent, в котором утверждается, что детей учат зачищать окопы, управлять дроном-камикадзе и минно-взрывному делу. «Самое "смешное", что показывающая это журналистка даже не понимает, насколько дико выглядят дети, изучающие основы CQB (Close Quarters Battle, бой в замкнутом пространстве — прим. «Ленты.ру»)», — указал он.

Военкор также высмеял автора статьи, утверждающей, что «лично она не создана для войны, но каждый ребенок должен уметь» сражаться. «Обожаю вот эту элиту майдана», — резюмировал Астрахань.

Ранее представитель пророссийского подполья сообщил, что украинских подростков учат пользоваться оружием и боеприпасами, чтобы они могли стать исполнителями диверсий, направленных против России. По его словам, школьники проходят военную и идеологическую подготовку наподобие «Гитлерюгенд».