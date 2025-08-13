Мир
15:29, 13 августа 2025Мир

Вучич раскрыл планы на следующие выборы президента Сербии

Вучич заявил, что не будет участвовать в следующих выборах президента Сербии
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не планирует участвовать в следующих президентских выборах и не будет ради этого менять конституцию страны. Об этом политик сказал на пресс-конференции по итогам встречи с федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером, передает ТАСС.

«Я политический ветеран, больше не могу баллотироваться и не собираюсь менять конституцию», — сказал он.

Вучич также не исключил возможности проведения в стране внеочередных парламентских выборов. Он указал, что его президентский срок завершится «через полтора года».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Сербии Джуро Мацут рассматривает возможность отправить в отставку ряд министров из-за давления Запада в вопросе отношений с Россией. Предполагалось, что он может пойти на этот шаг, так как кабмин Сербии блокирует санкции против российской стороны.

В свою очередь, президент Сербии Вучич назвал глупостями сообщения о планах уволить пророссийских политиков. Он подчеркнул, что республика не собирается менять свою политику.

