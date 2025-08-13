Россия
Необычное использование автомата в бою спасло жизнь российскому бойцу и попало на видео

Боец ВС РФ метнул автомат, чтобы отбиться от атаки дрона ВСУ и попал на видео
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Боец Вооруженных сил (ВС) России применил автомат как метательное копье, чтобы отбиться от атаки украинского дрона. Необычное использование оружия во время боя попало на видео с коптера-разведчика, кадры публикует Telegram-канал «Mash на Донбассе».

На выложенных кадрах видно, как дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) кружит над двумя российскими военнослужащими. Он пытается пикировать, чтобы подорвать закрепленный на нем снаряд, но бойцы отстреливаются и не дают аппарату провести атаку. Во время очередной попытки подорвать военного беспилотник подлетел слишком близко, и боец ВС России метнул автомат в дрон как копье.

В итоге беспилотник взорвался, не долетев до военного, что спасло жизни бойцам.

Ранее экс-вагнеровец с позывным Шуист рассказал о необычном поведении бойцов на спецоперации. По его словам, неказистые бойцы тщедушного телосложения в условиях боя порой совершают невозможное.

