Выживший после употребления опасной чачи россиянин рассказал о начале отравления

Отравившийся чачей из Сочи житель Уфы почувствовал себя плохо через восемь часов

Житель Уфы, выживший после употребления смертельно опасной чачи, начал чувствовать себя плохо спустя восемь часов. Об этом он рассказал в беседе с «360».

По его словам, напиток привезла из Сочи в подарок его знакомая. «Подруга ездила на море и привезла оттуда в качестве гостинца. Никто и подумать не мог, что так все обернется», — поделился он.

13 августа пострадавшего перевели из реанимации в обычное отделение. Еще один уфимец находится в тяжелом состоянии, однако врачи отметили положительную динамику.

Ранее число пострадавших от отравления чачей из Адлера достигло 15 человек.

О массовом смертельном отравлении россиян алкоголем с сочинского рынка стало известно 6 августа. Резонанс начался после смерти трех человек, которые приобрели чачу в одном месте. Позже выяснилось, что пострадавших оказалось больше. Причиной произошедшего мог стать метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашних спиртных напитков. Предварительно, метанол попал туда через масла, которые образуются при кустарном изготовлении алкоголя.