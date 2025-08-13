Выживший после употребления опасной чачи россиянин рассказал о начале отравления

Житель Уфы, выживший после употребления смертельно опасной чачи, начал чувствовать себя плохо спустя восемь часов. Об этом он рассказал в беседе с «360».
По его словам, напиток привезла из Сочи в подарок его знакомая. «Подруга ездила на море и привезла оттуда в качестве гостинца. Никто и подумать не мог, что так все обернется», — поделился он.
13 августа пострадавшего перевели из реанимации в обычное отделение. Еще один уфимец находится в тяжелом состоянии, однако врачи отметили положительную динамику.
Ранее число пострадавших от отравления чачей из Адлера достигло 15 человек.
О массовом смертельном отравлении россиян алкоголем с сочинского рынка стало известно 6 августа. Резонанс начался после смерти трех человек, которые приобрели чачу в одном месте. Позже выяснилось, что пострадавших оказалось больше. Причиной произошедшего мог стать метиловый спирт, который обнаружили в пробах домашних спиртных напитков. Предварительно, метанол попал туда через масла, которые образуются при кустарном изготовлении алкоголя.