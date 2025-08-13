Защита сбежавшего из-за взятки экс-замглавы российского города назвала причину его отъезда

Защита экс-замглавы Химок Минаев уверяла суд, что он не сбежал, а уехал в отпуск

Защита сбежавшего из-за взятки экс-замглавы подмосковных Химок Николая Минаева уверяла суд, что не сбежал из России, а уехал в отпуск. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении судебные материалы.

По данным агентства, в материалах указано, что адвокат фигуранта не отрицал факта нахождения Минаева за границей. Он утверждает, что его доверитель не уведомлялся и не знал о начале уголовного преследования, как и не знал о необходимости проведения следственных действий с его участием. Кроме того, в материалах указано, что свобода передвижения экс-замглавы Химок не была ограничена. «Будучи в отпуске, он мог находиться на территории иного государства, что не свидетельствует о его намерении скрыться от органа следствия», — сказано в документе.

Ранее сообщалось, что Минаев уехал из России за день до возбуждения уголовного дела.