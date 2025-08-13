Бывший СССР
Зеленский прилетел в Берлин

Зеленский прибыл в Берлин на встречу с канцлером Мерцем
Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Берлин, где он проведет встречу с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Об этом сообщает «Общественное» в своем Telegram-канале.

Отмечается, что помимо встречи с главой правительства ФРГ, Зеленский примет участие в видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом, вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, а также европейскими лидерами и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

«Президент Зеленский прибыл в Берлин, где встретится с канцлером Мерцем и примет участие в видеоконференциях с Трампом, Ди Венсом, европейскими лидерами и генсеком НАТО Рютте», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что визит Зеленского в столицу Германии стал проблемой для немецких правоохранителей. По словам главы профсоюза берлинской полиции Бенджамина Джендро, накануне визита пришлось задействовать все имеющиеся силы «для обеспечения максимальной безопасности».

