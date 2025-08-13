Жителей одного российского региона предупредили об опасности

Гидрометцентр: На юге Приморья объявлено штормовое предупреждение

На юго-восточном побережье Приморского края в четверг, 14 августа, ожидаются экстремально сильные ливни — местами за полсуток может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр в Telegram-канале.

В связи с угрозой опасных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. Непростую погодную ситуацию сформируют два атмосферных вихря. На севере края с территории Китая придет фронт циклона, вызвав кратковременные дожди и грозы. Основную опасность представляет циклон, перемещающийся из Желтого моря к южному побережью Приморья, который спровоцирует сильные и очень сильные дожди на юго-востоке региона. Ночные температуры ожидаются в диапазоне плюс 17–22 градуса, дневные максимумы — от плюс 24 до плюс 32 градусов.

Жителям южных и юго-восточных районов Приморья рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

