Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:58, 13 августа 2025Экономика

Жителей одного российского региона предупредили об опасности

Гидрометцентр: На юге Приморья объявлено штормовое предупреждение
Мария Черкасова

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

На юго-восточном побережье Приморского края в четверг, 14 августа, ожидаются экстремально сильные ливни — местами за полсуток может выпасть свыше 50 миллиметров осадков. Об этом сообщил региональный Гидрометцентр в Telegram-канале.

В связи с угрозой опасных погодных явлений объявлено штормовое предупреждение. Непростую погодную ситуацию сформируют два атмосферных вихря. На севере края с территории Китая придет фронт циклона, вызвав кратковременные дожди и грозы. Основную опасность представляет циклон, перемещающийся из Желтого моря к южному побережью Приморья, который спровоцирует сильные и очень сильные дожди на юго-востоке региона. Ночные температуры ожидаются в диапазоне плюс 17–22 градуса, дневные максимумы — от плюс 24 до плюс 32 градусов.

Жителям южных и юго-восточных районов Приморья рекомендуется соблюдать повышенную осторожность.

Ранее стало известно, что после мощного землетрясения на Камчатке Владивосток из-за смещений горных массивов сдвинулся на юг на расстояние около пяти сантиметров, а затем вернулся обратно.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россиянам на «Госуслугах» приходят уведомления о включении в Реестр воинского учета. Что это означает?

    На Западе заявили о самом большом суточном продвижении ВС России за год

    Дмитриев предрек предотвращение Третьей мировой Трампом и Путиным

    На Западе осознали поражение Украины в конфликте

    Россиянка вколола плачущему младенцу сильнодействующий препарат

    Американский Vulcan вывел экспериментальный спутник GPS

    Леонардо Ди Каприо оконфузился из-за досмотра полиции

    Орбан обратился к Европе с призывом о Путине

    В стране ЕАЭС мужчину приговорили к тюрьме за участие в СВО на стороне России

    В России отреагировали на возможные требования Украины перед переговорами Путина и Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости