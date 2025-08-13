Жители Донбасса пожаловались на жесткий дефицит воды

«Лента.ру»: Жители Донбасса страдают от жесткого дефицита воды из-за ВСУ

Вода в дома Донецкой и Луганской народных республики (ДНР и ЛНР) поступает в среднем раз в три дня из-за блокады со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также аномальной жары и износа коммунальных сетей. Об этом «Ленте.ру» рассказали жители Донбасса.

По словам Анастасии, жительницы Кировского района Донецка, дефицит воды в ее доме с начала лета жестко усугубился. Ее включают в среднем один раз в несколько дней и чаще всего вечером, из-за чего собственники сильно страдают.

«Сколько ни сливай, вода мутная и воняет болотом. Уже на втором этаже напора не хватает, чтобы полноценно помыться. Родители живут в десяти минутах ходьбы, и у них вообще нет ни капли, поэтому они приходят стираться ко мне», — рассказала она.

Похожая ситуация сложилась и в других населенных пунктах Донбасса, которые ранее не сталкивались с подобными проблемами: Мариуполь, Горловка, Дебальцево, Енакиево, Алчевск.

«В мою квартиру в Енакиево вода поступает раз в четыре дня. За два-три часа успеваю запастись 160 литрами — качество относительно хорошее, хоть и пахнет хлоркой. Водовозы приезжают нечасто, но я хотя бы могу позволить себе покупать воду», — описала проблему военный волонтер и жительница Енакиево Татьяна.

В меньшей степени дефицит затронул жителей Луганска. По словам Алексея, в последний месяц ситуация с подачей воды стала относительно стабильной.

«В центре Луганска воду не отключали уже месяц, что радует. Еще недавно ее не было либо полдня утром, либо полдня вечером. В начале лета случилось несколько аварий, вводили веерные отключения. Но чтобы больше суток подряд воду не давали — не припомню», — заверил мужчина.

Большинство населенных пунктов Донецкой и в меньшей степени Луганской народной республики (ДНР и ЛНР) страдают от дефицита воды с февраля 2022 года, когда украинская армия перекрыла водоводы канала «Северский Донец — Донбасс». Его исток находится в районе Славянска, на подконтрольной Украине территории.

Весной 2023 года в регионе был введен в эксплуатацию новый водовод «Дон — Донбасс». Однако он так и не вышел на проектную мощность и работает нестабильно — обстрелы со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) приводят к остановкам, а на отдельных участках случаются прорывы.