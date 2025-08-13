Жителям еще одного региона России запретили публикацию ряда информации в соцсетях

В Кировской области ввели запрет на публикацию в соцсетях видео беспилотников

Кировская область стала еще одним регионом, в котором ввели запрет на публикацию фото и видео атак беспилотников в социальных сетях. Об этом сообщается на сайте местного правительства.

Решение о введении мер принял оперативный штаб региона. Они касается фотографий и видеоматериалов, географических координат и другой информации, способной нанести ущерб безопасности граждан и производственных объектов.

«В частности, запрет распространяется на материалы, позволяющие определить места размещения систем ПВО, вооружения, техники и пунктов дислокации воинских подразделений, последствия террористических актов, диверсий и иных чрезвычайных происшествий», — пояснили в правительстве.

Также запрещена публикация мест падения обломков дронов.

Ранее аналогичный запрет ввел глава Крыма Сергей Аксенов. Он пояснил, что меры ввели для обеспечения общественной безопасности и охраны важных объектов, в том числе военных.