Звезда «Реальных пацанов» порассуждала о ненависти матери к ребенку

Актриса Зоя Бербер: Чувство ненависти матери к ребенку возможно и нормально

Российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер порассуждала о ненависти матери к ребенку. Ее цитирует Пятый канал.

По мнению артистки, когда кто-то говорит, что ненавидит своего ребенка, это значит, у него сложности с восприятием самого себя. «Это нормально, но единственное, что мы сейчас когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — поделилась она.

