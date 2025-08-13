Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:14, 13 августа 2025Культура

Звезда «Реальных пацанов» порассуждала о ненависти матери к ребенку

Актриса Зоя Бербер: Чувство ненависти матери к ребенку возможно и нормально
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Биятов / Фотохост-агентство РИА Новости

Российская актриса театра, кино, телевидения и дубляжа, телеведущая Зоя Бербер порассуждала о ненависти матери к ребенку. Ее цитирует Пятый канал.

По мнению артистки, когда кто-то говорит, что ненавидит своего ребенка, это значит, у него сложности с восприятием самого себя. «Это нормально, но единственное, что мы сейчас когда это переводим в слова, это звучит ужасно. Тут не совсем то, как это звучит словами, тут по-другому. Скорее, не к ребенку, а к себе, вопросы все у них к себе. Просто мозг, чтобы себя защитить, называет это по-другому», — поделилась она.

Ранее известный российский актер и режиссер Антон Богданов заявил о важности полового воспитания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Роскомнадзоре заявили о частичном ограничении звонков в WhatsApp и Telegram

    Роскошная яхта затонула у Ибицы и попала на видео

    Названы города Подмосковья с наиболее подешевевшим жильем

    Россиянка рассказала о пяти днях в роддоме в условиях антисанитарии

    В зоне СВО начали применять «минометы» из канализационных труб

    Звезда «Реальных пацанов» порассуждала о ненависти матери к ребенку

    Раскрыта сумма потерь обманутых москвичей

    Всемирно известный производитель фотопленки приготовился к краху

    Видеозвонок от Киану Ривза обошелся россиянину в 750 тысяч рублей

    Редкое земноводное нашли в России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости