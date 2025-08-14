Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:46, 14 августа 2025Россия

59 из 84 возвращенных с Украины солдат оказались жителями одного региона

Аксенов заявил, что 59 из возвращенных в Россию с Украины солдат — жители Крыма
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / Министерство обороны РФ

Почти три четверти возвращенных из украинского плена солдат оказались жителями одного региона. Это следует из видеообращения главы Крыма Сергея Аксенова, которое он опубликовал в Telegram.

По словам руководителя республики, на территории полуострова проживают 59 из 84 обменянных военнослужащих. Он пояснил, что на Украине крымчане были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

«С возвращением, мужики!» — написал Аксенов.

Обмен по формуле 84 на 84 состоялся 14 августа. Позже Минобороны показало видео с российскими бойцами. На кадрах видно, как некоторые из них громко кричат "ура!".

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы все заплатим цену». Путин допустил, что заключит сделку с Трампом на Аляске. Что о ней известно?

    Российским экспортерам разрешили оставлять всю валюту себе

    Поедающих водоросли коров заметили в России

    Власти назвали фейком сообщения об эвакуации Белгорода

    На Западе раскрыли планы ЕС свергнуть правительства в Венгрии, Словакии и Сербии

    56-летняя Дженнифер Лопес порадовала фанатов фото в кружевных колготках

    Момент удара беспилотника ВСУ по «Белгород-Арене» попал на видео

    Овечкин высказался о переговорах Путина и Трампа

    Армения и США договорились с Ираном по одному вопросу

    Волочкова отреагировала на смену дочерью фамилии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости