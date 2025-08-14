59 из 84 возвращенных с Украины солдат оказались жителями одного региона

Аксенов заявил, что 59 из возвращенных в Россию с Украины солдат — жители Крыма

Почти три четверти возвращенных из украинского плена солдат оказались жителями одного региона. Это следует из видеообращения главы Крыма Сергея Аксенова, которое он опубликовал в Telegram.

По словам руководителя республики, на территории полуострова проживают 59 из 84 обменянных военнослужащих. Он пояснил, что на Украине крымчане были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

«С возвращением, мужики!» — написал Аксенов.

Обмен по формуле 84 на 84 состоялся 14 августа. Позже Минобороны показало видео с российскими бойцами. На кадрах видно, как некоторые из них громко кричат "ура!".