15:28, 14 августа 2025Россия

Минобороны России показало кадры с освобожденными из украинского плена бойцами

Минобороны России показало видео с бойцами, возвращенными из украинского плена
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Появилось видео с российскими военнослужащими, освобожденными из украинского плена 14 августа. Ролик журналистам предоставили в Минобороны России.

На кадрах видно нескольких бойцов, укрытых полотнищами триколора, которые громко кричат: «Ура!» Затем мужчины садятся в автобус.

Ранее оборонное ведомство сообщило о равноценном обмене военнопленными с Украиной, в результате которого были возвращены 84 солдата — столько же бойцов переданы взамен. Сейчас российские военные находятся в Белоруссии, где получают необходимую психологическую и медицинскую помощь.

Обмен состоялся накануне саммита России и США на Аляске, в ходе которого пройдет первая с начала спецоперации встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Одной из центральных тем станет урегулирование конфликта на Украине.

