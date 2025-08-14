Акинфеев о критике тренера «Краснодара»: Он прав во всем — я ничего не умею

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара» Михаила Савченко. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Согласен с ним полностью. Я вообще ничего не умею! У меня нет 23 трофеев, 25-летней карьеры. Ничего нет. Он совершенно прав. На 100 процентов», — заявил Акинфеев.

Ранее Савченко выразил мнение, что в данный момент Акинфеев не входит в тройку лучших российских вратарей. По словам тренера, голкипер ЦСКА играет на инстинктах. «Поймал, отбил — все просто. Игра Сафонова, Агкацева, Латышонка, Адамова намного сложнее. Поэтому они сильнее», — отметил специалист.

Акинфеев выступает за ЦСКА с 2003 года. Вместе с армейцами вратарь стал шестикратным чемпионом России, по восемь раз поднимал над головой Кубок и Суперкубок страны, а также выигрывал Кубок УЕФА в 2005 году. Кроме того, Акинфеев на протяжении 14 лет (с 2004 по 2018 год) играл за сборную России. В составе национальной команды он стал бронзовым призером Евро-2008.