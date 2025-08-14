В Госдуме указали на главные минусы SWIFT

Аксаков: России не нужна отсталая и неэффективная платежная система SWIFT

Платежная система SWIFT не нужна России, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало «Прайм».

Свою точку зрения он обосновал технологической отсталостью данного инструмента, который нуждается в модернизации. Кроме того, к SWIFT есть вопросы по части ее эффективности. Парламентарий убежден, что ее следует переделать так, чтобы исключить возможность политического влияния.

Также Аксаков обратил внимание на то, что РФ уже использует во взаиморасчетах национальные валюты, а стало быть, потребность в SWIFT уже отпала.

В июле Аксаков заявил, что российские банки были готовы к тому, что их отключат от SWIFT, и уже обзавелись альтернативой для проведения таких расчетов. Также реализованы независимые от SWIFT механизмы.

До этого, в конце марта, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может рассмотреть подключение России к международной банковской системе SWIFT.