Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:06, 14 августа 2025Экономика

В Госдуме указали на главные минусы SWIFT

Аксаков: России не нужна отсталая и неэффективная платежная система SWIFT
Кирилл Луцюк

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Платежная система SWIFT не нужна России, полагает председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Его процитировало «Прайм».

Свою точку зрения он обосновал технологической отсталостью данного инструмента, который нуждается в модернизации. Кроме того, к SWIFT есть вопросы по части ее эффективности. Парламентарий убежден, что ее следует переделать так, чтобы исключить возможность политического влияния.

Также Аксаков обратил внимание на то, что РФ уже использует во взаиморасчетах национальные валюты, а стало быть, потребность в SWIFT уже отпала.

В июле Аксаков заявил, что российские банки были готовы к тому, что их отключат от SWIFT, и уже обзавелись альтернативой для проведения таких расчетов. Также реализованы независимые от SWIFT механизмы.

До этого, в конце марта, министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон может рассмотреть подключение России к международной банковской системе SWIFT.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о готовности России к сделке по Украине

    Россиянам раскрыли причину боли в животе при идеальных анализах

    В Кремле оценили политическую волю Европы к диалогу

    Ким Кардашьян разрыдалась из-за неожиданного поступка Канье Уэста

    В США похвалили самый передовой российский оптоволоконный БПЛА

    Выступающую против цензуры организацию признали нежелательной в России

    Россия продлит запрет на экспорт бензина на сентябрь

    Жена Natan порассуждала о вине женщин в изменах мужей

    Устроенный педагогами «забив» учеников двух сельских школ сняли на видео

    Акинфеев ответил на критику тренера вратарей «Краснодара»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости