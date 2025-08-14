Интернет и СМИ
Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал недостаток США по сравнению с Россией

Блогер Артемий Лебедев заявил, что в США больше преступности, чем в России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В США более высокий уровень преступности, чем в России, заявил дизайнер и блогер Артемий Лебедев. Таким мнением он поделился в выпуске обзора новостей, который доступен во «ВКонтакте».

«Америка, с одной стороны, самая богатая в мире, а с другой стороны, у них совершенно полный *** с точки зрения криминала. Все ходят, во всех стреляют, сплошные наркоманы и вообще полная ***», — назвал он недостаток США.

По его мнению, Россия — это более безопасная страна, чем США.

Ранее Лебедев назвал цирком с конями политический процесс в США. В России же в политике «все спокойно и скучно», счел дизайнер

Перед этим он также заявил, что IT-специалистам, лишившимся работы в западных корпорациях, следует приехать в Россию. По словам Лебедева, в России доступно огромное количество работы для таких специалистов.

