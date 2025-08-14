Банк России заявил о росте внешнего долга

Центробанк заявил о росте внешнего долга России на 11,1 процента

Банк России отчитался о росте внешнего долга государства. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора.

По его данным, внешний долг по состоянию на 1 июля 2025 года достиг 323 миллиардов долларов. С начала года эта сумма выросла на 32,2 миллиарда долларов, или на 11,1 процента.

Как отмечает Центральный банк (ЦБ), причинами такой динамики стали положительная переоценка обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечение долгового финансирования.

В конце июня ЦБ информировал, что на 1 апреля 2025 года размер обязательств России перед внешними кредиторами вырос на 14,5 процента, или на 26,7 миллиарда долларов. Как следствие — ко второму месяцу весны показатель увеличился до 317,5 миллиарда.

В начале июля Счетная палата выяснила, что с 2020 по 2024 год суммарные расходы федерального бюджета на обслуживание госдолга выросли втрое.

